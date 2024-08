Ostrzega przed e‑papierosami. "Dopiero teraz widzimy skutki"

Można dostać je w każdym sklepie z tytoniem. W odróżnieniu od klasycznych wyrobów nikotynowych nie wydzielają nieprzyjemnego zapachu i można używać ich niemal wszędzie. Palą je zarówno długoletni palacze jak i młodzież. Doktor Jeremy London przekonuje, że e-papierosy są równie szkodliwe, co te klasyczne.

Papierosy elektroniczne wymyślono już w 2005 roku, jednak stały się popularne dopiero 10 lat później. To urządzenie wielorazowe, które napełnia się płynem składającym się z gliceryny, nikotyny oraz substancji smakowych i zapachowych.

Czym są popcornów płuca? To poważna choroba powodująca zarostowe zapalenie oskrzelików. Objawia się kaszlem, dusznością, świszczącym oddechem, zmęczeniem i gorączką. Leczenie polega na przyjmowaniu antybiotyków i steroidów, które zapobiegają nadmiernemu tworzeniu się blizn w oskrzelikach.

Zarostowe zapalenie oskrzelików jest nieuleczalne, a schorzenie towarzyszy choremu do końca życia. Dotyka osób, które mają kontakt z toksycznymi oparami. Coraz częściej rozpoznaje się ją u palaczy e-papierosów.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!