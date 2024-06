Plaga w szkołach. Po "jednorazówki" sięga coraz więcej dzieci

O szkodliwości palenia papierosów mówi się od zawsze, jednak niewielu dorosłych wie o coraz to nowszych zamiennikach tej używki. Wśród dzieci i młodzieży popularność zyskały elektroniczne papierosy. Jednorazowy papieros pozwala na 700-800 zaciągnięć, a koszt jednej sztuki to około 30 zł.

Niestety badania nie pozostają złudzeń. Według raportu firmy IQS Think Forward, która na zlecenie Instytutu Zdrowia i Demokracji, przy opracowaniu merytorycznym Polskiego Towarzystwa Postępów Medycyny "MEDYCYNA XXI", co trzeci uczeń przyznaje się do używania wyrobów z nikotyną każdego dnia. Na pierwszym miejscu wśród takich używek znalazły się "jednorazówki". Według badania wapować ma już 8 na 10 uczniów.