Przedsylwestrowa pielęgnacja skóry z NIVEA

NIVEA Q10 serum precyzyjny wypełniacz zmarszczek. Długo opracowywana formulacja w końcu ujrzała światło dzienne! Oprócz działania długofalowego na zmarszczki, ma też możliwość szybkiej optycznej redukcji drobnych mimicznych zmarszczek i to już w przeciągu pięciu minut od nałożenia. Aplikować można go nie tylko pod makijaż, ale i na niego. Dzięki temu uzyskując efekt rozświetlenia i wygładzenia, co bardzo zauważalne jest w okolicy oczu.