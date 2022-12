Przegapiłeś termin złożenia wniosku 300 plus z programu "Dobry Start"? Jest jeden wyjątek

Wniosek 300 plus

300 plus z programu "Dobry Start" to świadczenie wypłacane raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami. Zarówno 20 i 24 lata liczone są rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz uczniowie szkół policealnych także są uprawnieni do świadczenia, jeśli odpowiednio 20 albo 24 lata ukończyli przed rozpoczęciem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym.