Przejściowa kurtka damska - radzimy, jak wybrać najlepszą

Kurtka przejściowa do pracy

Wychodząc do biura, potrzebujesz klasycznego i dobrze dopasowanego płaszcza. Wybierz model w stonowanym kolorze (czarnym, granatowym, beżowym, szarobrązowym lub szarym). Długość do połowy uda jest najlepsza, jeśli chcesz, aby kurtka pasowała do różnych stylizacji. Trencz dwurzędowy lub jego konfiguracja bez guzików wiązana pasem i z obszernym kołnierzem również będzie idealna.