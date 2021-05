Przełom w życiu Justyny Żyły? Odpuściła byłemu mężowi?

Internauci są zaskoczeni

Justyna Żyła wspólnie z dziećmi i Piotrem Żyłą wybrała się do parku rozrywki. Filmik z wydarzenia umieściła w sieci. Wideo pokazuje, jak jej córka pokonuje kolejne przeszkody i wykazuje się smykałką do sportu. Jej mama doceniła spryt córki i jej zwinność. Porównała jej umiejętności do Piotra Żyły. "No, no, ojciec... Twoja krew. Klon!" - zaznaczyła Żyła przy nagraniu, na którym widać skaczącą i bawiącą się dziewięciolatkę