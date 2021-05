Bagatelizowano jej krwotoczne miesiączki, później było już tylko jedno rozwiązanie. "Macicę usuwamy i tak nie będziesz już rodzić"

Nie, dalej obficie miesiączkowałam, bardzo bolał mnie brzuch. Zaproponowano mi wówczas usunięcie macicy, słyszałam to od wielu lekarzy, że "po co mi macica, przecież już mam dzieci i nie będę więcej rodzić". To było krzywdzące, strasznie się czułam. To trochę tak, jakby powiedzieć do mężczyzny: "nie wiem co dokładnie ci dolega, ale usuńmy na wszelki wypadek jądra".