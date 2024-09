Przepracowała tylko jeden dzień w życiu. Jaką emeryturę dostaje od państwa?

"Jeżeli w Polsce – a nie ma innych prognoz – będzie rosła grupa osób, które pobierają świadczenia emerytalne w stosunku do grupy osób, która będzie pracowała, to będziemy mieli problem z wygenerowaniem środków" – mówi ekonomista Marek Zuber w rozmowie z portalem Goniec.pl.

Ciekawym przypadkiem w temacie emerytur jest mieszkanka Legnicy, która przepracowała w swoim życiu zaledwie jeden dzień. I choć media nie dotarły do informacji, jakie stanowisko w tym dniu obejmowała i czym się zajmowała, to dowiedziały się, jak wysoką emeryturę otrzymuje. Okazuje się, że państwo co miesiąc wypłaca jej 43 grosze.