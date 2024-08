Kto może liczyć na 14. emeryturę? Nie każdy senior dostanie świadczenie

Czternasta emerytura, potocznie zwana "czternastką", to stosunkowo nowe świadczenie w polskim systemie emerytalnym. Pierwsze wypłaty miały miejsce w marcu 2021 roku, a od tego czasu stało się ono przedmiotem żywego zainteresowania i oczekiwań wśród seniorów. W tym roku wypłata czternastej emerytury nastąpi wraz z wrześniowym świadczeniem, dokładnie 30 sierpnia 2024 roku.

Instytucje odpowiedzialne za wypłatę emerytur, takie jak ZUS, KRUS czy zakłady emerytalne, już przygotowują się do dystrybucji środków. Choć świadczenie to z pewnością ucieszy wielu emerytów, warto pamiętać, że nie wszyscy seniorzy otrzymają dodatkowe pieniądze. Kto może liczyć na "czternastkę", a kto nie spełnia kryteriów jej przyznania?

Czternasta emerytura przysługuje osobom, które na dzień 31 sierpnia 2024 roku mają prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego wypłacanego przez ZUS. Podstawowa kwota "czternastki" wynosi 1780,96 zł brutto, co przekłada się na 1406,95 zł netto. Należy jednak pamiętać, że nie wszyscy emeryci otrzymają pełną kwotę świadczenia.

Dla osób, których emerytura przekracza minimalną kwotę, stosuje się zasadę "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że wysokość "czternastki" będzie pomniejszana o różnicę między otrzymywanym świadczeniem a kwotą minimalną. Dodatkowo, od wypłacanej kwoty zostanie pobrana zaliczka na podatek dochodowy (12 proc.) oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne (9 proc.). Szacuje się, że około 6,4 mln osób otrzyma pełne świadczenie, a 2,5 mln osób - świadczenie w pomniejszonej kwocie.

Niestety, nie wszyscy emeryci mogą liczyć na dodatkowe świadczenie. Czternasta emerytura nie zostanie wypłacona osobom, których świadczenie emerytalne lub rentowe przekracza 4630,96 zł brutto. To oznacza, że seniorzy z wyższymi emeryturami nie otrzymają żadnej dodatkowej kwoty.

Oprócz tego "czternastka" nie przysługuje osobom, których wypłata świadczenia zostanie zawieszona na dzień 31 sierpnia 2024 roku, czyli w dniu badania prawa do czternastej emerytury. Warto również pamiętać, że osoby pobierające emeryturę pomostową, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne czy świadczenie przedemerytalne również nie otrzymają tego dodatkowego wsparcia.

