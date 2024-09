Zanieś do ZUS‑u. Podwyższysz emeryturę ponad 300 zł

Do podstawy emerytury są dodawane pewne dodatki. Jednym z nich jest tzw. dodatek pielęgnacyjny, który przysługuje każdej osobie pobierającej wspomniane świadczenie, jeżeli ukończyła 75 lat. Wysokość tego dodatku wzrosła. W 2024 roku wynosi bowiem 330 zł i 7 gr. Co więcej, kwota ta podlega corocznej marcowej waloryzacji.

Okazuje się, że ZUS wypłaci dodatek pielęgnacyjny dla każdego emeryta wcześniej. Warunek? Stwierdzona całkowita niezdolność do samodzielnej egzystencji oraz niezdolność do pracy przez lekarza orzecznika ZUS. Co to dokładnie oznacza? Wszystko zostało uregulowane przepisami.