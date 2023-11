Przerabia swoje zdjęcia? Zdobyła się na niecodzienne wyznanie

W jednym z ostatnich postów na Instagramie Joanna Liszowska postanowiła ocenić pracę grafika, który jak sama przyznała, nieco przerobił jej fotografię. Aktorka przy okazji pozwoliła sobie na kilka słów na temat kompleksów. Jak do nich podchodzi? Niektórzy mogą być w szoku.

Na Instagramie pełno jest perfekcyjnych zdjęć osób, do których później chcemy się porównywać. Nie jest jednak tajemnicą, że wiele z nich jest po prostu przerabiane w specjalnym programie, dzięki któremu osoby na nim wydają się być m.in. szczuplejsze, a nawet młodsze.

Joanna Liszowska postanowiła szczerze rozprawić się z jedną z jej fotografii. Opublikowała ją na Instagramie, przy czym dokładnie wyliczyła fanom, co poprawił jej grafik.

Joanna Liszowska zdjęciem, które jak się okazało, odrobinę przerobił grafik, postanowiła zwrócić uwagę na pewność siebie kobiet, która niestety wciąż pozostawia wiele do życzenia.

