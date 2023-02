Rozstała się z milionerem. Nadal drży o ich córki

Joanna Liszowska ma dwie córki. Zdradziła, czego się obawia

Niedawno do kin wszedł thriller erotyczny "Pokusa" z jej udziałem. Grana przez nią Marta to kobieta sukcesu, która musi zmierzyć się z szantażem. Ktoś grozi, że ujawni nagraną przez nią przed laty sekstaśmę. - Jesteś mamą dwóch wspaniałych córek, czy martwisz się o nie, że przychodzi im żyć w trochę gorszym świecie, jeśli chodzi o młodość i poznawanie świata, niż jeszcze kilka lat temu? - zapytała ją dziennikarka "Super Expressu", nawiązując do trudnej historii filmowej bohaterki.