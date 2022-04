Przerażające odkrycie we Wrocławiu. Znaleziono nagą kobietę

- Wstępnie, jedna z hipotez mówi, że mogło tutaj dojść do próby samobójczej. Będziemy tę wersję jeszcze potwierdzać. Więcej informacji na ten temat nie mogę udzielić, z uwagi na to, że to zdarzenie cały czas jest analizowane. Jest szereg czynności, które policjanci muszą w tej sprawie przeprowadzić, przesłuchać okolicznych świadków, zebrać dodatkowe informacje w tym zakresie, więc jest za wcześnie, żeby mówić o innych okolicznościach - dodał oficer prasowy dla "Wrocławskich faktów".