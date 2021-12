Sąsiad zgwałcił ją trzy razy. Swoją historię opowiada ku przestrodze

Miała 15 lat. Skryta w sobie, cicha, nie wyróżniała się niczym wśród rówieśników. Do dziś nie rozumie dlaczego sąsiad jej to zrobił. Mieszkali w tej samej kamienicy w 20-tysięcznym mieście w zachodniej Polsce. Korzystali ze wspólnej toalety na klatce. Korytarz był szeroki, z krzesłami i stolikiem. Wiele razy bawiła się tam z młodszą siostrą, odrabiała lekcje. To wtedy zaczął do niej podchodzić. Wybierał momenty, w których była sama. Siostra w szkole, rodzice w pracy, świadków brak. Sam miał rodzinę, ale to mu nie przeszkadzało. Paulina wiele razy słyszała, jak uprawiał seks z żoną. Później przychodził do niej.