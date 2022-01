Mężczyzna zabił 21-letnią żonę kilka dni po ślubie. "Wcześniej się nawet nie kłócili"

Zabił żonę kilka dni po ślubie

"Mieli idealny ślub. Wcześniej się nawet nie kłócili" - mówią znajomi zmarłej pary, którzy nie mogą pogodzić się z tym, co się stało. Jak twierdzą, 25-letni Timur i 21-letnia Alsu byli "przykładnym" małżeństwem. To pierwszy (i ostatni) raz, kiedy doszło w ich związku do jakiejkolwiek agresji. Dla obojga skończyło się to niestety bardziej niż tragicznie.