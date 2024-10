Góra sukni przypominała body. Prześwity zagrały pierwsze skrzypce

To nie lada gratka dla miłośników mody. Vanessa Aleksander po raz kolejny zachwyciła na parkiecie. Najpierw para numer osiem zatańczyła walca wiedeńskiego do utworu "Die with a smile" Lady Gagi i Bruna Marsa. Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz otrzymali 40 punktów. Później wykonali jive’a do piosenki "Miłego lata" Margaret. Za ten taniec zgarnęli 35 punktów. Spójrzcie tylko na kreację aktorki.