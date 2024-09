Zaszalała ze strojem w pierwszym odcinku "TzG". Prawdziwa petarda

Pierwszy odcinek 15. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" już za nami. W niedzielny wieczór na parkiecie zadebiutowali m.in. Olga Bończyk, Vanessa Aleksander, Julia Żugaj, Filip Bobek, Maciej Zakościelny i Majka Jeżowska.

Paulina Sykut-Jeżyna to jedna z najlepiej ubranych gwiazd Polsatu. Bawi się modą i coraz odważniej eksperymentuje z trendami. Zachwyca widzów zarówno stylizacjami z eventów, jak i z "Halo tu Polsat". W niedzielny wieczór błyszczała na planie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Tę stylizację możemy zaliczyć do udanych.