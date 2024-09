Prześwity nadal na topie. Anya Taylor-Joy przyszła w nich na pokaz w Paryżu

Podczas gdy ta pierwsza zdecydowała się na masywny look z gorsetem i motocyklowymi butami, ta druga opozycyjnie postawiła na lekkość z nutką zmysłowości. Młoda aktorka niegdyś wydawała się cicha i skromna. Teraz już wiemy, że drzemie w niej ogromny potencjał do serwowania wysmakowanych modowych szaleństw .

Trwa głosowanie w plebiscycie #Wszechmocne. Kliknij w baner poniżej, by oddać głos na swoją Wszechmocną!

Aby w przewrotny sposób przełamać tę pełną lekkości i wdzięku stylizację, Anya Taylor-Joy dobrała do niej masywne trapery z czarnej skóry, które rewelacyjnie korespondowały z mocnymi makijażem oczu. Już na pierwszy rzut oka widać, że nie jest to pomieszanie stylów i modowa wpadka, a trik zastosowany z pełną premedytacją.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!