Przyszła na pokaz Diora w genialnej stylizacji. Zamiast rajstop wybrała pończochy

Swoimi kolejnymi publicznymi wyjściami Anya Taylor-Joy udowadnia, że pretenduje do miana współczesnej ikony mody , która kocha minimalizm, ale jednocześnie ma ogromną śmiałość. Teraz pojawiła się na pokazie Dior Cruise 2025. Wydarzenie swoją obecnością uświetniły także Jennifer Lawrence ("Igrzyska śmierci"), Lily Collins ("Emily w Paryżu") i Maisie Williams ("Gra o tron").

Postawiła na prostotę i klasykę w odrobinę nieoczywistym wydaniu. Słynna aktorka włożyła coś, co wyglądało niczym opięta na ciele, czarna, dzianinowa minisukienka z golfem i długim rękawem. Ale tak naprawdę miała na sobie kombinezon ledwie zasłaniający pośladki. Nie było w tym jednak krzty wulgaryzmu. Anya Taylor-Joy dodatkowo zarzuciła na ramiona klasyczną marynarkę w ciemnoszary melanż .

