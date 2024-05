Najpiękniejsze kreacje z Cannes 2024. Nie można oderwać oczu

Na festiwalu filmowym nie mogło zabraknąć Anji Rubik , która od kilkunastu lat jest stałą bywalczynią Cannes . Jako wieloletnia przyjaciółka Antony’ego Vaccarello włożyła oczywiście suknię Saint Laurent , czyli domu mody, który słynie z szykownego minimalizmu. I choć przód czarnej kreacji był mocno zabudowany, to modelka zrobiła furorę, gdy odwróciła się tyłem do fotoreporterów. Zmysłowe rozcięcia zrobiły całą robotę.

Mamy też jedno odstępstwo od klasyki. Rosie Huntington Whiteley zamiast sukni wybrała czarny kombinezon bez ramiączek, za to z rozszerzającymi się nogawkami. Nie byłby on niczym nadzwyczajnym, gdyby nie srebrzysty deszcz w postaci biżuteryjnych sznureczków spływających ku ziemi. Co ciekawe, to projekt Victorii Beckham.