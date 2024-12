Sablewska miała ją odmłodzić o 10 lat. Zobacz efekt

Program "10 lat młodsza w 10 dni" od samego początku budzi ogromne emocje. Wszystko przez metamorfozy uczestniczek, które nie wszystkim widzom oraz internautom przypadają do gustu. Niestety po ostatnim odcinku również pojawiły się krytyczne głosy.

Metamorfozy przeprowadzone w programie "10 lat młodsza w 10 dni" są szeroko komentowane w sieci. Eksperci zajmujący się bohaterkami starają się dobrać stylizacje nie tylko pasujące do ich typów urody, ale również charakterów. Nie wszystkim widzom podobają się jednak prezentowane przemiany kobiet.

Specjaliści postanowili odmienić życie kobiety. Przez zmiany, które wprowadzili, dodali jej pewności siebie, co było widać, chociażby na opublikowanym na Facebooku fragmencie programu. Nie wszystkim internautom jednak nie spodobało się to, co zobaczyli, o czym świadczą krytyczne komentarze.