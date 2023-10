Przeszła samą siebie? Suknią ze sznureczkami rozbiła bank

Choć czasem możemy zobaczyć ją w T-shircie, koszuli, golfie czy sweterku, to Annie Karwan jest zdecydowanie daleko do basicowego stylu. Należy bowiem do osób, które lubią się wyróżniać, przyciągać spojrzenia, eksperymentować. Znana wokalistka gustuje przede wszystkim w wycięciach i błyskotkach, co można zobaczyć na jej Instagramie obserwowanym przez ponad 110 tys. internautów.