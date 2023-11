Przetestowałam kosmetyki Orientana z grzybami reishi. Serum z retinolem to hit

Warto wiedzieć, że seria Orientana to polska marka, a do tego w pełni wegańska. Wyróżnia się naturalnym składem oraz intrygującym zapachem: kwiat neroli, świeża róża i wanilia. W tej linii znajdziemy również NATURALNY KREM DO TWARZY REISHI z ekstraktem z wąkrotki azjatyckiej, a także NATURALNY KREM DO TWARZY REISHI – zawiera ekstrakt z grzyba fu ling. Muszę przyznać, że to miły dodatek pielęgnacyjny. Nie mogę się doczekać, kiedy sięgnę po te produkty!