Przetrzyj nią wąsik. Niechciane włoski znikną po kilku dniach

Soda oczyszczona, powszechnie używana m.in. w kuchni do wypieków, okazuje się być cennym sojusznikiem w walce z wąsikiem na twarzy. Jest to niezwykle tani i łatwo dostępny sposób, który może pomóc w rozwiązaniu problemu widocznych włosków nad górną wargą. Ten patent warto przetestować na własnej skórze.

Ciemne włoski nad wargą to powszechny problem wielu kobiet, a usunięcie ich w gabinecie kosmetycznym czasem bywa kosztowne. Ale czy wiesz, że alternatywa znajduje się w twojej kuchni? Soda oczyszczona, która kosztuje grosze, jest prostą, skuteczną i ekonomiczną metodą, która zadowoli każdą osobę poszukującą tanich rozwiązań.

Należy przygotować pastę, mieszkając jedną łyżeczkę sody z 250 ml ciepłej, przegotowanej wody. Następnie za pomocą wacika nałożyć roztwór na skórę kolistymi ruchami. Po upływie około 30 minut należy zmyć pastę ciepłą wodą. Dzięki regularnym zabiegom włosy z czasem ulegają osłabieniu i wypadają, co jest zauważalne szczególnie w przypadku ciemniejszych i grubszych włosków.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!