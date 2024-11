Wymieszaj z wodą i nałóż na nos. Wyciąga wągry jak odkurzacz

Zaskórniki, potocznie nazywane wągrami, często pojawiają się w strefie T: na nosie, brodzie czy czole. Choć nie stanowią poważnego zagrożenia, są niezwykle irytujące. Wiele osób je wyciska, jednak to działanie może jedynie pogorszyć stan naszej skóry.

Żelatyna to nieoceniony sprzymierzeniec w walce z wągrami, choć nie jest powszechnie znanym rozwiązaniem. Wyjątkowo skutecznie oczyszcza pory, zapewniając czystą, gładką i odświeżoną skórę . Stosowanie maseczki peel-off z żelatyny jest idealnym domowym rozwiązaniem, które pozwala szybko zauważyć efekty.

Wągry mogą pojawić się z różnych powodów, a nie jest to problem zarezerwowany wyłącznie dla nastolatków. Kobiety w różnym wieku również mogą doświadczać zaskórników, co wynika z nieprawidłowego oczyszczania skóry czy z niedokładnie zmytego makijażu. Mogą one także być efektem nadmiernej produkcji sebum lub zmian hormonalnych.