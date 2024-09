Przetrzyj tym szafki kuchenne. Mole już nie wrócą

Aby pozbyć się latających moli, można wykorzystać ocet jako pułapkę. Wystarczy wlać ocet – zarówno spirytusowy, jak i jabłkowy sprawdzą się równie dobrze – do kieliszka lub małego naczynia i umieścić go w szafce kuchennej. Warto pamiętać, że pułapki należy regularnie sprawdzać i opróżniać.

Kluczowe jest jednak dokładne wysprzątanie kuchennych szafek i ich zawartości. Produkty przechowywane w oryginalnych opakowaniach warto przenieść do szczelnych pojemników z twardego plastiku lub szkła, co utrudni molom dostęp do pokarmu. Regularne sprzątanie i przeglądanie zapasów to podstawa w zapobieganiu ponownemu pojawieniu się tych nieproszonych gości.