Potarła włosy folią aluminiową. Zachwycający efekt

Włosy to atrybut kobiecości. Niezależnie od długości, chcemy, żeby były błyszczące, gładkie i zadbane. Zdarza się, że pasma zaczynają się puszyć, przez co nie prezentują się zbyt dobrze i stają się trudne do ułożenia. Sarah Jossel, dziennikarka zajmująca się modą i urodą, pokazała prosty sposób na to, jak ujarzmić niesforne pasma. Potrzebujesz jednej rzeczy, którą z pewnością masz już w swojej kuchennej szafce.