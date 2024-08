Dodaj odrobinę do szamponu. Włosy przestaną wypadać

Pielęgnacja włosów jest bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać. Przede wszystkim powinna być dopasowana m.in. do porowatości włosów. Wyróżniamy: włosy niskoporowate (proste), średnioporowate (lekko falowane) i wysokoporowate (kręcone lub mocno falowane).

Chodzi o sok z cytryny. Dzięki dużej dawce witaminy C wzmacnia i pobudza porost włosów. Szczególnie poleca się go osobom, które borykają się z problemem nadmiernego wypadania włosów. Sok z cytryny wygładza włosy, zamyka łuski i zapobiega rozdwajaniu się końcówek . Ten składnik rozjaśni też blond pasma. Włosy będą wyglądały jak muśnięte słońce. Jeśli zależy ci na takim subtelnym efekcie, wypróbuj ten patent.

W upalne dni włosy mogą się przesuszać pod wpływem promieniowania UV i gorącego powietrza. Aby je odżywić, nie trzeba sięgać po drogie maski czy odżywki. Wystarczy miód. Dodaj dwie łyżeczki miodu do szamponu i dokładnie wymieszaj. Taką mieszankę stosuj przez całe lato. Efekty zauważysz szybko. Włosy będą miękkie i nawilżone.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!