Przez lata była żoną geja. Tak się o tym dowiedziała

Sharon Rieck poznała męża, gdy miała 37 lat. Szybko pomiędzy nimi zaiskrzyło. Wyznała, że czuła się przy nim "jak księżniczka". Zakochani stanęli na ślubnym kobiercu i doczekali się dwójki dzieci. Sielanka trwała przez 14 lat, aż do momentu, kiedy kobieta zorientowała, że mąż zachowuje się inaczej niż zwykle.

O tym, że jej mąż jest gejem, dowiedziała się, kiedy razem z mężem i jego przyjacielem wybrali się do pubu.

Nigdy wcześniej nie podejrzewała męża o homoseksualizm. Nie dawał żadnych sygnałów świadczących o tym, że mógłby być innej orientacji. Kiedy powiedziała mu, że widziała, jak zachowuje się w stosunku do swojego przyjaciela, przyznał się do romansu.

Niedługo później założyła tajną grupę dla kobiet, które znalazły się w takiej samej sytuacji. Co tydzień otrzymuje wiadomości od zdesperowanych żon, które podejrzewają swoich partnerów o romans z mężczyzną.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!