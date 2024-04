Lulla La Polaca: Ludzie pytają często, skąd biorę siłę

Początek to przełom lat 60. i 70. Nie mieliśmy dostępu do butików, ciucholandów. Poza tym nie było mowy o publicznych występach, dlatego wkładanie damskich ciuszków nazywaliśmy po prostu "przebierankami". A wyglądały one tak, że brało się narzutę, kawałek firanki lub zasłonki i kombinowało się z tego płaszczyk czy pelerynę. To nas cieszyło, stawało się strojem, w którym czuliśmy się jak inna, fajniejsza osoba. Ustawiało się muzykę w radio i do niej się tańczyło czy popisywało. Na krześle, na dywanie powstawały nawet "układy taneczne".