Przez wiele lat były nierozłączne. Teraz ich relacja wygląda inaczej

Ich wspólna historia zaczęła się w programie "Taniec z Gwiazdami", gdzie nie tylko oceniały taneczne umiejętności uczestników programu, ale także budowały koleżeńską więź. Wielu fanów do dziś zadaje sobie pytanie, czy Iwona Pavlović i Beata Tyszkiewicz nadal mają ze sobą kontakt.

Iwona Pavlović i Beata Tyszkiewicz, nagrywając program "Taniec z Gwiazdami", spędziły razem wiele lat. Wspólnie zasiadały za stołem ekspertów tanecznego show zarówno w TVN-ie, jak i Polsacie. Widzowie do dziś wspominają z uśmiechem na twarzy ich przekomarzania podczas oceniania występów gwiazd.

Iwona Pavlović przyznała, że to świadoma decyzja Beaty Tyszkiewicz. Aktorka kilka lat temu podjęła decyzję o odsunięciu się w cień i konsekwentnie się tego trzyma. W utrzymywaniu dobrych relacji poza programem "Taniec z Gwiazdami" przeszkadzają kobietom dzielące ich kilometry. Iwona i Beata mieszkają na co dzień w różnych miastach. Choreografka podkreśla jednak, że czasem wymienią się między sobą krótkimi SMS-ami .

Przyjaźń w show-biznesie to temat, który zawsze wzbudza emocje. W świecie blasku fleszy i tysięcy fanów, relacje często bywają skomplikowane. Wsparcie od kolegów z branży może okazać się nieocenione, często słyszymy jednak o rywalizacji między gwiazdami i nieczystych zagraniach.

