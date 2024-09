Miała konflikt z Marylą Rodowicz. Doszło do bójki

Występ w Opolu stał się jej przepustką do międzynarodowej kariery. Młoda wokalistka wystąpiła m.in. w Kanadzie, USA, Niemczech, Hiszpanii, Japonii czy na Kubie. Podczas jednego z wyjazdów poznała milionerkę, która chciała zrobić z niej międzynarodową gwiazdę . Sipińska odmówiła, tłumacząc się, że ""woli mężczyzn bez pieniędzy, niż pieniądze bez mężczyzn".

Poleciała do Bukaresztu, gdzie poznała Valeria Lazarova, w którym zakochała się bez pamięci. Szybko stali się parą i planowali wspólną przyszłość. Ich miłość przerwał wyjazd reżysera. Sipińska została w Polsce.

Na przełomie lat 60. i 70. Maryla Rodowicz i Urszula Sipińska były królowymi polskiej estrady . Obie artystki często do siebie porównywano. Krążyły również plotki o ich konflikcie. Doszło nawet do bójki na scenie.

Urszula Sipińska zrezygnowała z kariery muzycznej na rzecz projektowania wnętrz. W jednym z udzielonych wywiadów powiedziała, że "nie ma takiego honorarium, które skusiłoby ją do powrotu na scenę".

