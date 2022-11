Przeżycia są cenniejsze niż rzeczy. Wywiad z Jakubem Matuszewskim, CEO firmy Wyjątkowy Prezent

Jakub Matuszewski: Najprościej odpowiedzieć na to pytanie za pomocą liczb. Zaczynaliśmy 15 lat temu z kilkudziesięcioma produktami w sklepie online. W tym momencie mamy ponad 8 tys. prezentów, bo tego oczekują od nas nasi klienci – żebyśmy rozwijali ofertę i byli obecni w całym kraju. Przez ten czas z naszych prezentów skorzystało 1,5 miliona Polaków. Oczywiście na początku to zainteresowanie było niższe. Byliśmy pierwszą firmą na polskim rynku, która wprowadziła przeżycia. Pierwsze lata to była edukacja rynkowa – chcieliśmy pokazać klientom, że istnieje coś takiego jak voucher, który można podarować zamiast tradycyjnego prezentu. Kolejnym krokiem było pokazanie Polakom, że prezent w formie przeżycia jest ciekawszy od prezentu rzeczowego, ponieważ jest to coś, co kryje w sobie jakąś atrakcję i związane z nią emocje, które obdarowany będzie pamiętał do końca życia. Niewykluczone, że taki prezent skłoni go też do rozwijania pasji i zainteresowań.