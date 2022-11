Przeżył rosyjski obóz jeniecki. Jego dzieci trafiły do Rosji

Mogły trafić do adopcji w Rosji. Ojciec dokonał niemożliwego

Jewhen skontaktował się ze służbami, które informowały go, że dzieci są bezpieczne i pojechały tylko na konsultację lekarską. Postanowił więc wrócić do domu, do Mariupola. "Miasto śmierdziało. Były ludzkie szczątki na ulicach i psy obgryzające ręce i nogi. Widok psa biegnącego z ręką w pysku jest bardzo przerażający. Zadzwoniłem do znajomych mieszkających poza miastem i przyjęli mnie do siebie" - relacjonował.