Zdjęcie Ukrainki wstrząsnęło światem. Niedługo czeka ją kolejna operacja

Specjalista z Wielkiej Brytanii przekazał dobrą nowinę

Daily Mail informuje, że Ministerstwo Obrony USA zabezpieczyło 10 tys. funtów darowizn Mail Force na to by, Olena przeszła specjalistyczne konsultacje z chirurgiem okulistą - Tomem Williamsonem. Ukrainka trafiła do najlepszej kliniki okulistycznej na świecie, która znajduje się w Londynie. Po zapoznaniu się z przypadkiem kobiety, doktor Williamson stwierdził, że po odpowiednim przygotowaniu pacjentka będzie mogła przejść operację już na początku 2023 roku.