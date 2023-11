Przyćmiła koleżanki? Zobaczcie, jak ubrała się na imprezę

Maffashion wie, jak zrobić wrażenie na swoich fanach. Influencerka we wtorkowy wieczór dosłownie błyszczała na imprezie Rabanne & H&M. Okazuje się, że teraz każda z jej fanek będzie mogła z powodzeniem odtworzyć stylizację, na którą postawiła.

We wtorkowy wieczór odbyła się oficjalna premiera kolekcji Rabanne & H&M, na której pojawiło się mnóstwo osobistości z polskiego show-biznesu. Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć także Maffashion , która od lat chętnie nosi ubrania z kolekcji popularnej sieciówki.

Look Maffashion uzupełniają klasyczne, cekinowe spodnie z szerokimi nogawkami i wysokim stanem. Dzięki nim Kuczyńska mogła wyeksponować perfekcyjną sylwetkę, a dodatkowo jeszcze bardziej podkreślić imprezowy charakter swojej stylizacji.

Influencerka zaprezentowała się w naturalnym makijażu oraz włosach upiętych w klasycznego koczka, które w tym przypadku idealnie dopełniły jej look.

Natasza Urbańska to kolejna gwiazda, która postawiła na fioletowy look na wtorkowej imprezie Rabanne & H&M. Artystka, podobnie jak Maffashion, wybrała cekinowe spodnie, które optycznie wydłużyły jej sylwetkę.

Żona Janusza Józefowicza do tego modelu dobrała jednak "górę" z półstójką, która w połączeniu ze spodniami tworzyła cekinowy komplet. Produkt wyróżniają guziki z przodu, które aktorka postanowiła rozpiąć od dołu, dzięki czemu dodała swojej stylizacji nieco pikanterii i zmysłowości.

Błyszczące blaszki i cekiny zdominowały wtorkowe wydarzenie. Okazuje się, że fanką tego typu strojów jest też Kayah. Piosenkarka zaprezentowała się w czarnym, klasycznym golfie, do którego dobrała ozdobioną dużymi, metalowymi oczkami sukienkę na ramiączkach.

Artystka uzupełniła swój look czarnymi rajstopami oraz futurystycznym nakryciem głowy.

Na odważną stylizację kolejny raz zdecydowała się Lara Gessler . Influencerka wybrała sukienkę z szyfonu w czarnym kolorze. Materiał, z którego została wykonana, prześwitywał, dlatego gwiazda dobrała do niej majtki z wysokim stanem.

Chodzi o jego uniform stworzony z czerwonej marynarki ze złotymi zdobieniami oraz czarnymi dopasowanymi spodniami imitującymi mundur. W bardzo podobnej stylizacji na imprezie H&M pojawiła się we wtorek Zofia Ślotała .

