WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda + 1 dresy damskie wczoraj (18:34) Przygotuj się na chłodne wieczory - przegląd modnych damskich dresów Książka, film czy serial? Bez względu na to, jakie masz plany na długie, jesienne wieczory, wygodny i stylowy dres to Twój must have! Jaki wybrać w tym sezonie? Zobacz najpiękniejsze dresy damskie z aktualnych kolekcji! Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Damskie dresy przydadzą się na chłodną porę roku. (Materiały prasowe) Materiał Partnera: Allani.pl Wygodny, ciepły i stylowy – jak znaleźć dres idealny? Jeszcze do niedawna uchodził za typowo sportową odzież na trening. Dziś modny dres damski to nieodłączny element garderoby każdej z nas! Odpowiednio dobrany sprawdza się nie tylko podczas relaksu w domowym zaciszu, ale też na spacerze, zakupach czy podczas weekendowych aktywności na świeżym powietrzu. Grunt, by był nie tylko praktyczny i wygodny, ale też stylowy! Estetyczny, kobiecy dres możesz nosić do ramoneski, do ulubionych sneakersów i trampków, a nawet do trencza – niczym topowe influencerki. A skoro okazał się ubiorem idealnym na różne okazje, pozostaje już tylko wybrać najlepszy! Wśród najmodniejszych dresów damskich ze strony allani.pl na 100% znajdziesz coś dla siebie. Pastelowy dres – znajdź swój kolor Kolory, które zdominowały wiosnę w trybie home office, pokochałyśmy tak mocno, że nie wyobrażamy sobie bez nich jesieni i zimy. Pastelowe dresy mają w sobie coś przytulnego i dziewczęcego, a poza tym świetnie wyglądają do białych butów sportowych czy czarnej, skórzanej kurtki! W aktualnych kolekcjach czekają na nas wszystkie możliwe wersje kolorystyczne. Wybierać możesz spośród klasycznych – pudrowo-różowych czy błękitnych, ale też tych, które są hitem w tegorocznych trendach – w odcieniu millenial purple czy pistacjowej zieleni. Materiały prasowe (Materiały prasowe) Dres z lampasami – do noszenia nie tylko w domu Lubisz sportowe stylizacje w klimacie lat 90.? Spraw sobie modny dres damski z lampasami, w którym zadasz szyku nie tylko w domu! Ten z idealnie dopasowanymi spodniami z wąską nogawką wyeksponuje sylwetkę i doskonale sprawdzi się w codziennych, miejskich outfitach. Czarny? Różowy? A może w neutralnych beżach lub szarościach? Każdy będzie świetnie wyglądał w towarzystwie sneakersów ugly shoes i niewielkiej torebki cross-body! Materiały prasowe (Materiały prasowe) Dres damski w energetycznym kolorze – na jesienną szarugę Na spacerach, zakupach czy kawie z przyjaciółką możesz nosić też stylowy komplet dresowy w modnym, energetycznym kolorze. Ten w soczystej zieleni, ognistej czerwieni, fuksji czy fiolecie zadziała jak zastrzyk energii i odczaruje szarą aurę za oknem. Wybierz go w prostym, minimalistycznym fasonie, np. z bluzą typu longsleeve i klasycznymi spodniami jogger. Dzięki temu stylizacja nabierze klasy. Dodaj też ponadczasowe dodatki – trampki Converse i skórzaną torebkę nerkę. Materiały prasowe (Materiały prasowe) Dzianinowy dres – dla miłośniczek hygge 100% domowego hygge to z kolei dres z miękkiej, ciepłej dzianiny, np. z dużą domieszką wełny czy kaszmiru. Ma być przytulny, lekko oversizowy i w stonowanym, kojącym kolorze – beżu, szarości, ciepłej bieli czy zieleni khaki. Taki model damskiego dresu to doskonałe rozwiązanie na długie wieczory z książką czy filmem. Nie musisz go stylizować. Wystarczy para kapci z futerkiem lub ciepłych skarpet. Materiały prasowe (Materiały prasowe) Dres z kardiganem – dla fanek swetrów Dzianiny zdecydowanie królują w jesiennych kolekcjach dresów, dlatego do wyboru mamy nie tylko tradycyjne modele z bluzą hoodie, ale też te z długim kardiganem, który zarzucisz na ramiona zamiast szlafroka czy rozpinanej sportowej bluzy. Wybierz go, jeśli lubisz ubierać się warstwowo, a swetry to Twoja ulubiona część garderoby na sezon jesień-zima! Model w spokojnym kolorze będzie doskonale współgrał z białym t-shirtem czy kobiecym crop-topem. Materiały prasowe (Materiały prasowe) W ciepłe, stylowe dresy i mnóstwo innych jesiennych hitów teraz możesz zaopatrzyć się bez wyrzutów sumienia! Na stronie domodi.pl właśnie trwa największa akcja promocyjna Domodi Sales Week obejmująca ogromny zbiór kodów rabatowych na modę z naszych ulubionych sklepów online. Warto być z nią na bieżąco. Materiał Partnera: Allani.pl Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze