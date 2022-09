Przyjaciółka Dody o jej prawdziwym obliczu. "Normalna dziewczyna. Po domu chodzi w..."

Jaka prywatnie jest Doda?

– Doda tęskni za domem. To jest normalna dziewczyna, normalna kobieta. Taka jak każda z nas. To, co ludzie widzą w telewizji, to jest gwiazda estrady. To jest jej praca. Ona oczywiście jest prawdziwa na scenie, ale w domu chodzi w kapciach, w koczku. Jest fantastyczną gospodynią domową, wspaniałą kobietą i bardzo dobrą przyjaciółką, oddaną. (…) Jest takim promieniem w moim życiu. (…) To jest dziewczyna, która przyjechała z Ciechanowa i wpadła tutaj z takimi zasadami, powiedziałabym, męskimi. Mamy trochę męską energię i to mnie do niej przyciągnęło. Jest lojalną, fantastyczną osobą – stwierdziła bez wahania w rozmowie z Plejadą.