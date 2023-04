Przyjechała do Polski? Zdradził ją jeden szczegół

Kim Kardashian na Ursynowie?

Amerykańska milionerka pozuje w żółtej, motocyklowej kurtce. Pod zdjęciem widnieje tekst: "You and I have unfinished business" (pol. "Ty i ja mamy niedokończone sprawy"), nawiązujący do kultowego filmowego Quentina Tarantino "Kill Bill". Zdjęcie spodobało się szczególnie internautom z Polski, którzy zwrócili uwagę na miejsce, które Kim oznaczyła w poście, czyli "KILL BILL resto bar", który znajduje się na stołecznym Ursynowie.