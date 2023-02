Przyklej do ścianki i spuść wodę. Toaleta będzie lśnić

Domowa kostka do WC - jak zrobić?

Jak zrobić domową kostkę do toalety? Sposób jest prosty. Potrzebne będą dwa mydła o ulubionym zapachu oraz 600 ml płynu do mycia podłóg. Należy zetrzeć mydła na tarce. Do miski z wiórkami wlewamy płyn i mieszamy, następnie miksturę przelewamy do garnka i podgrzewamy na niewielkim ogniu. Kiedy mydło się rozpuści, a masa stanie się jednolita, zdejmujemy garnek z gazu. Przelewamy ją do podłużnej blaszki wyłożonej folią spożywczą. Kiedy wystygnie i stanie się twarda, kroimy ją w niezbyt grube paski – jedną lub dwie przyklejamy do ścianki toalety.