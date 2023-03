"Przyłapana" na ulicy. Małgorzata Kożuchowska w sukni jak marzenie

Kiedy u nas śnieg sypie za oknami i grzeją kaloryfery, w Australii triumfuje lato, a klimatyzatory działają na pełnych obrotach. Wysoka temperatura rozleniwia miejskie ulice i nie pozwala wyjść z domu bez okularów przeciwsłonecznych. Z tych przyjemnych okoliczności postanowiła skorzystać Małgorzata Kożuchowska , która poleciała do Melbourne, gdzie spaceruje ulicami miejskiej dżungli . W białej sukience do ziemi – zdecydowanie wyróżnia się z otoczenia .

Małgorzata Kożuchowska wybrała daleki kierunek podróży - Australię. Gwiazda skusiła się na 30-stopniową różnicę temperatur i tym samym zapakowała do walizki lekkie, zwiewne i romantyczne kreacje .

Wystarczy spojrzeć na bufki wykończone lekką falbaną, guziki na dekolcie oraz złączenia poszczególnych warstw sukienki . To z jednej strony uniwersalny i ponaczasowy model białej maxi, który zachwyca niezależnie od trendów. Zaś z drugiej – projekt, który co chwile paraduje po wybiegach domu mody Etro, Zimmermann czy Ulli Johnsonn.

Powiedz nam, co sądzisz o reklamach. Wypełnij krótką ankietę.

Małgorzata Kożuchowska pozuje do selfie Instagram/malgorzatakozuchowska

Dodatkowy plus stawiamy za torebkę, która "odcięła się" kolorystycznie od dodatków, ale wtopiła się w jasny odcień sukienki . Fani są również zachwyceni, uważnie śledząc relacje Małgorzaty Kożuchowskiej z podróży.

"Myślałam, że to Carolina Herrera – ten sam styl i klasa",

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!