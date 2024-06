Przyłóż do nóg. Pozbędziesz się pajączków

Czym są pajączki? To poszerzone naczynia krwionośne, które są widoczne przez skórę. Mogą pojawić się w dowolnym miejscu na ciele, jednak najczęściej można zauważyć je na nogach. Jak pozbyć się pajączków na nogach domowymi sposobami? Wykorzystaj prozdrowotną moc ziół.

Pajączki naczyniowe, znane też jako teleangiektazja to powiększone naczynia krwionośne, które pojawiają się tuż pod powierzchnią skóry. Najczęściej można zauważyć je na udach, łydkach, stopach czy pod kolanami. Mogą być niebieskie, fioletowe lub czerwone. Z wyglądu przypominają sieć pająka. To właśnie stąd wzięła się ich nazwa.

Jak powstają pajączki? To zależy od wielu czynników, jednak najczęściej wymienia się predyspozycje genetyczne, tryb życia (długotrwałe stanie lub siedzenie) oraz zaburzenia gospodarki hormonalnej. Jeśli pojawia się w młodym wieku, mogą wskazywać na problemy związane z niedrożnością żył lub choroby układu krążenia.

Pajączki znacznie częściej pojawiają się u kobiet. Z tego powodu wiele z nich rezygnuje z noszenia krótkich spodenek czy sukienek. Okazuje się, że ten defekt można usunąć na kilka prostych sposobów. Jak pozbyć się pajączków? Wykorzystaj to, co dała nam natura.

Okład z rumianku to jedna z najtańszych i zarazem najskuteczniejszych metod w walce z pajączkami. Jak przygotować taki okład? Zaopatrz się w herbatę rumiankową. Zaparz kilka torebek i pozostaw je do ostudzenia. Po ostudzeniu przyłóż je do pajączków i pozostaw je tak na 15-20 minut. Zabieg powtarzaj 3-4 razy w tygodniu, a pierwsze efekty zauważysz już po miesiącu.