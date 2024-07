Przysiadła nad basenem. Od kreacji nie można oderwać oczu

Wiktoria Gąsiewska dużo podróżuje. W kwietniu wybrała się do Hiszpanii. Wypoczywała na Fuerteventurze ze swoim chłopakiem Jasperem Sołtysiewiczem. Teraz zakochani wybrali się do Czarnogóry.

Na instagramowym profilu aktorki, który obserwuje ponad milion osób, nie zabrakło romantycznych kadrów z lazurową wodą w tle. Teraz Gąsiewska zachwyciła internautów kolejnym kadrem. Przysiadła nad basenem w białej sukni. Ta stylizacja to kwintesencja lata. Warto ją odtworzyć!

"Ale się mocno opaliłaś", "Jaka czekolada" - piszą pod postem. Wiktoria Gąsiewska zachwyciła fotką z Czarnogóry, do której pozowała nad basenem. Włożyła zwiewną sukienkę, która doskonale podkreśliła opaleniznę.

Uzupełnieniem wakacyjnej stylizacji aktorki były "strappy sandals" w pomarańczowym kolorze. Chodzi o sandały z paseczkami, które oplatają łydkę. Takie buty łączą w sobie rzymianki w klimacie retro oraz eleganckie szpilki. To opcja dla odważnych kobiet, które lubią eksperymentować z modą i przyciągać spojrzenia.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!