Weszła w krótkiej spódniczce. Nie trafiła ze stylizacją

Gwiazda serialu "M jak miłość", jak również aktorka teatralna oraz wokalistka, pojawiła się na premierze spektaklu "Przesyłka z zaświatów". Chociaż Adriana Kalska nieczęsto uczestniczy w imprezach branżowych i rzadko pozuje na ściankach, to kiedy już decyduje się na wielkie wyjście, zazwyczaj robi to w eleganckim stylu. Ale jak to bywa z regułami, mają też swoje wyjątki. Tym razem Kalska stojąc obok szykownych koleżanek, nie popisała się wyczuciem stylu. A to wszystko za sprawą ubrania.