Przyszła w krótkiej sukience. Rajstopy były "wisienką na torcie"

Oby takich współprac było jak najwięcej. Polska sieciówka Reserved postanowiła stworzyć kolekcję z marką MMC , czyli duetem Ilony Majer i Rafała Michalaka. Ubrania będą do kupienia już 22 października, natomiast 17 października odbył się pokaz, na którym pojawiły się sławy zafascynowane światem mody.

Nutka dramaturgii to mało powiedziane. Wygląda na to, że Edyta Herbuś chciała poczuć się jak Lady Gaga, wybierając kreację ze sztywnej, drapowanej tkaniny . Aktorka stanęła przed obiektywami w czarnej minisukience z ekstrawagancką górą, którą formowała niczym skrzydła. Trzeba przyznać, że Herbuś wyróżniała się na tle osób, które na pokaz mody przyszły w płaszczach czy szarych garniturach.

Edyta Herbuś dorzuciła do stylizacji czółenka "peep toe" na platformach , pikowaną torebkę (prawdopodobnie Chanel Flap Bag) oraz okulary przeciwsłoneczne z białymi oprawkami w stylu retro. Nie bez znaczenia były również czerwone usta , które zgrywały się z manicurem.

