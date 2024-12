Przyszła na premierę filmu. Takich spodni się nie spodziewaliśmy

We wtorek, 17 grudnia, gwiazdy zjechały się na premierę filmu "Dalej jazda!". To wzruszająca komedia, która pokazuje losy wielopokoleniowej rodziny i udowadnia, że nigdy nie jest za późno na realizację marzeń. W obsadzie znaleźli się m.in. Małgorzata Rożniatowska i Marian Opania, Wiktor Zborowski , Magdalena Schejbal czy Julia Wieniawa .

Anita Sokołowska tymczasowo odwróciła się od klasycznej elegancji. Przy okazji premiery filmu "Dalej jazda!" postawiła na coś niesztampowego. Wygląda na to, że nabrała ochoty, by poeksperymentować z modą. W efekcie na ściance zaprezentowała się w komplecie z czarnego weluru , czyli eleganckiego materiału, który dobrze wpisuje się w okres świąteczny.

Look uzupełniły prawdopodobnie czółenka na platformach. Całość prezentowała się naprawdę dobrze, ale ze względu na odejście od klasyki nie wszystkim przypadnie do gustu.

