Przyszła w mini z rozcięciem. Wyglądała obłędnie

Wtorkowy wieczór w polskim show-biznesie należał do duetu Paprocki&Brzozowski. To za sprawą pokazu najnowszej kolekcji projektantów. Wydarzenie przyciągnęło plejadę gwiazd.

Sięgnęła po najciemniejszą z barw. Ponadczasowa czerń to zawsze dobry wybór na specjalną okazję. Choć latem często bywa zamieniana na biel czy granat, to Anita Sokołowska pozostała jej wierna.

Czerń to symbol elegancji z pewną dozą tajemniczości. Pasuje kobietom w każdym wieku. Mała czarna to świetna opcja w sytuacjach, gdy stajemy przed szafą i nie wiemy, w co się ubrać. Anita Sokołowska wybrała ją na pokaz najnowszej kolekcji duetu Paprocki&Brzozowski, który odbył się we wtorkowy wieczór.