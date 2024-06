Przyszła na premierę w obłędnej kreacji. Prześwity zagrały pierwsze skrzypce

Niemalże każda jej stylizacja wprawia w zachwyt. Teraz nie było inaczej. Eva Longoria pojawiła się w Nowym Jorku na premierze serialu "Ziemia kobiet", w którym wciela się w główną rolę . Produkcja opowiada o Amerykance, która ucieka od nowojorskiego zgiełku do małego miasteczka w Hiszpanii i daje się wplątać intrygi jego mieszkańców. Serial trafi na platformę Apple TV+ już 26 czerwca.

Wieczorowa, czarna kreacja Evy Longorii składała się z dwóch części – satynowej, przylegającej do ciała góry bez ramiączek, która kończyła się za pośladkami oraz zwiewnego, prześwitującego dołu z błyszczącymi aplikacjami. Czy to nie genialne? Gwiazda nawiązała w ten sposób do bardzo głośnego trendu, ale jednocześnie sprawiła, że wszystko wyglądało smacznie i nadawało się na czerwony dywan.