Eva Longoria w sportowym wydaniu. Skarpetki naciągnęła na legginsy

Kontrowersyjny trend

Longoria włożyła ponadto białe buty sportowe oraz długie skarpetki, które naciągnęła na legginsy. Szczyt obciachu? Nic podobnego. Jeszcze do niedawna skarpetki nie miały prawa wystawać z butów. Jednak zgodnie z najnowszymi trendami nosi się te długie – najlepiej do krótkich spodenek, nawet eleganckich bermudów. Lecz w przypadku legginsów skarpetki również się eksponuje. Czy ta nowa moda przypadła wam do gustu?