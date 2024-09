Weszła w obcisłej sukience. Nietypowy dekolt był "wisienką na torcie"

Trwa Paris Fashion Week, podczas którego prezentowane są kolekcje na wiosnę i lato 2025. To jednak nie tylko okazja do tego, by poznać trendy z wybiegów, ale i zainspirować się tym, co noszą najgorętsze nazwiska światowego show-biznesu. Pokazy mody przyciągają największe gwiazdy i są nie lada gratką dla wszystkich tych, którzy chcą zaistnieć i zwrócić na siebie uwagę.

Kylie Jenner w Paryżu

Paris Fashion Week to impreza, która rządzi się swoimi prawami. Niektórzy wybierają bardziej casualowe sytuacje, inni decydują się na bardziej odważne modele. Kylie Jenner tym razem zdecydowanie przyciągnęła uwagę mediów oraz fanów mody wyborem nieoczywistej stylizacji.

Na tę okazję wybrała małą czarną. Nuda? Nic bardziej mylnego. Kylie Jenner pokazała się w dopasowanej, zmysłowej sukienkę, wykończonej białymi elementami. Styliści wstrzelili się w punkt — przy doborze długości kreacji gwiazdy. Sukienka sięgała delikatnie za kolano i pozwalała skupić uwagę na niesamowitym dekolcie, który świetnie podkreślił lekko zadziorne usposobienie Kylie Jenner.

Stawiając na czarny total look, nie zapomniała o dodatkach. Wybór padł na duże, złote bransoletki, które w połączeniu z klasycznymi szpilkami prezentowały się szykownie. Całość dopełniły falowane włosy i naturalny makijaż. W takiej odsłonie każdy detal miał znaczenie. Stylizacja prezentowała się harmonijnie i nowocześnie, a Kylie Jenner wpisała się idealnie w aktualne trendy.

Takie połączenie to strzał w dziesiątkę

Czerń plus biel doskonale ze sobą współgrają. Zestawienie znane od lat, do którego coraz chętniej wracamy. Dwa kontrastowe kolory doskonale się uzupełniają, a przy tym nadają stylizacji elegancji. Sprawdzą się zarówno w odważnych, jak i minimalistycznych zestawieniach. Do czerni i bieli pasuje prawie wszystko - od delikatnej, klasycznej biżuterii, po mocny akcent, jak na przykład czerwone szpilki czy torebka.

